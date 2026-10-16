39-летняя Юлия Савичева сообщила поклонникам о разводе с мужем, композитором Александром Аршиновым. Пара, знакомая с юных лет и воспитывающая общую дочь Анну, приняла решение расстаться, однако причины кризиса в семье пока остаются неизвестными.