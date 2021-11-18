Курс валют НБМ на 18 ноября

Курс валют НБМ на 18 ноября

Молдавский лей немного ослабел по отношению к доллару, но еще больше укрепился по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте почти три бана, но отыграл у единой европейской валюты еще более пяти банов, передает Noi.

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