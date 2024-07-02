Землю накрыла магнитная буря мощностью пять баллов

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю 3 июля. Геомагнитные колебания продлятся и на следующий день, достигнув пяти баллов, сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
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