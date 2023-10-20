В Орловской области в добычу железной руды планирует вложиться инвестор из Чечни

Правительство РФ опубликовала постановление за подписью премьера Михаила Мишустина, регламентирующее подготовку и последующую продажу с аукциона Новоялтинского месторождения железных руд в Орловской области.
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