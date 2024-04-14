Northrop Grumman построила опытный АНПА Manta Ray

Компания Northrop Grumman завершила постройку опытного необитаемого подводного аппарата Manta Ray. В ближайшее время это изделие выйдет на испытания, в ходе которых будет соревноваться с аналогичной разработкой от другой компании.
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