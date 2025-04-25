Президент Казахстана Токаев осадил «языковые патрули»: «мы не допустим навязывания языка» Юлия ЧелкановаПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём недавнем выступлении жёстко осадил так называемые «языковые патрули», подчеркивая, что их действия могут подрывать межэтническое согласие в стране.