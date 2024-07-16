Венгрию наказали из-за "мирной миссии" Орбана: "Ответка прилетела" от Урсулы фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством.
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