Татарстанский боксер взял золото международного турнира в Комсомольске-на-Амуре

Фото: © Дмитрий Киселев / «Татар-информ» Представитель татарстанской школы бокса Владимир Ямков стал победителем Международного турнира среди юниоров 17-18 лет, посвященного памяти воинов, погибших при исполнении воинского долга.
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