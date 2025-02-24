В Эфиопии создадут учебный центр цифровой лаборатории стоимостью $10 млн

Соглашение о взаимопонимании, включающее создание учебного центра цифровой лаборатории стоимостью $10 млн, подписали индийская организация Empower School of Health со Службой поставок фармацевтических препаратов Эфиопии (EPSS) и Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами Эфиопии (EFDA), 22 февраля сообщает Fana.
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