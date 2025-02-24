smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 602 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Эфиопии создадут учебный центр цифровой лаборатории стоимостью $10 млн

Соглашение о взаимопонимании, включающее создание учебного центра цифровой лаборатории стоимостью $10 млн, подписали индийская организация Empower School of Health со Службой поставок фармацевтических препаратов Эфиопии (EPSS) и Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами Эфиопии (EFDA), 22 февраля сообщает Fana.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх