В Эфиопии создадут учебный центр цифровой лаборатории стоимостью $10 млн

Соглашение о взаимопонимании, включающее создание учебного центра цифровой лаборатории стоимостью $10 млн, подписали индийская организация Empower School of Health со Службой поставок фармацевтических препаратов Эфиопии (EPSS) и Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами Эфиопии (EFDA), 22 февраля сообщает Fana.