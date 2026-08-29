Конфронтационный настрой нынешних европейских политиков толкает их на милитаристский путь, отсекая для них возможности воспользоваться, на благо своих стран, открытостью России к выстраиванию с ними взаимоотношенийAFP Нынешнее поколение европейских политиков настроено на безнадежную для них конфронтацию с РФчитайте на monocle.