Показан роскошный кабриолет Cadillac Sollei[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Два года назад компания Cadillac представила свою новую флагманскую модель — собираемый практически вручную электрический лифтбек Celestiq.
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