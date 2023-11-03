Оконная рама без прилипшей грязи: 2 простых средства отчистят окно до белизны и скрипа

Знаете ли вы, что стандартные продукты, которые есть практически в каждом доме, могут быть отличным решением для уборки? Уксус и сода — это не только компоненты для выпечки или салатов, но и потрясающие помощники в борьбе с загрязнениями.
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