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Царьград

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Охотников и рыболовов Белоруссии готовят в снайперы на случай войны

Охотников и рыболовов Белоруссии готовят в снайперы на случай войны

В Белоруссии создается система переобучения рыболовов и охотников из числа желающих на снайперов.Снайперскому делу в Белоруссии на профессиональной основе начнут на добровольной основе обучать охотников и рыболовов.

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