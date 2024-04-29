Охотников и рыболовов Белоруссии готовят в снайперы на случай войны

В Белоруссии создается система переобучения рыболовов и охотников из числа желающих на снайперов.Снайперскому делу в Белоруссии на профессиональной основе начнут на добровольной основе обучать охотников и рыболовов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии