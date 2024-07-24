Замедление экономики Китая сильно сказалось на прибыли Европы

В краткосрочной перспективе влияние спада в Китае уже отразилось на доходах большинства люксовых компаний Старого Света, что не предвещает ничего хорошего для их будущего, поскольку время отчетов о результатах бизнеса приближается к своему концу.
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