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Сотни приморцев обратились к медикам из-за клещей

Сотни приморцев обратились к медикам из-за клещей

850 приморцев, обнаруживших на себе клещей, обратились за помощью к медикам, сообщает PRIMPRESS. Согласно информации, предоставленной Роспотребнадзором Приморья, среди пациентов жители 28 муниципалитетов, среди них 227 несовершеннолетних.

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