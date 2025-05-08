15 вещей, которые слишком непонятные, чтобы разгадать их самостоятельно

Иногда в жизни мы сталкиваемся с вещами, которые ставят в тупик с первого взгляда: странные предметы, загадочные насекомые, устройства из прошлого или природные явления, которые будто бы нарушают законы логики.
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