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В России отреагировали на идею Молдавии объявить послевоенный голод геноцидом

В России отреагировали на идею Молдавии объявить послевоенный голод геноцидом

Идея Молдавии объявить послевоенный голод 1946-1947 годов геноцидом связана с внутриполитическими процессами в стране, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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