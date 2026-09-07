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В Волчанском котле оказались представители украинских элитных подразделений

В Волчанском котле оказались представители украинских элитных подразделений

РЕН ТВ Крупная группировка ВСУ попала в окружение. По данным Минобороны, "в огневом мешке" в Харьковской области оказались 1,7 тыс.

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