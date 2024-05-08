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«Известия»: в РФ банки заставят согласовывать кредиты с родственниками клиентов

«Известия»: в РФ банки заставят согласовывать кредиты с родственниками клиентов

В России нашли способ защитить средства граждан от мошенников. Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект, обязывающий банки согласовывать кредиты и денежные переводы с родственниками или доверенными лицами клиентов.

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