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  • Валерий Чикунов
    Это дело МИД и президента главное , чтобы с пользой и сразу предупредить об установленной отчётности , дабы не получ...Кремль не коммент...
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WSJ узнала, что Трамп упразднит Минобразования

WSJ узнала, что Трамп упразднит Минобразования

В проекте документа говорится, что главе Минобразования Линде Макмэхон поручено «предпринять все необходимые шаги для содействия закрытию» ведомства.

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Комментарии
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СС
Стас Спасенов
Нам бы пойти по этому примеру. У нас оно также не нужно.  Бюрократия страшная у преподавателей  вузов нет времени работать со студентами. Только  пиши отчеты. Бюрократия в высшей степени.  Ученые РАН в необыкновенном положении, как ведущим сотрудникам прожить и трудится с огромным рвением. Не надо подачек типа бонусов установите сетку нормальной зарплаты, но не   35 тыс. при такой дорогой системе питания, оплаты за жилье. Зачем Вы держите в проголодь ученый мир, в чем они виновны.  Не нужно, закройте совсем.  Нужна реформа.  Доктор, профессор - зарплата  была  23 тыс. , повысили, отобрали пощь доктору- 7 тыс , кандидату - 5 тыс., ЗП  стала за 25 лет - 39. тыс.  дали за возраст кому  80 лет - 5 тыс.  Где тот министр, который должен думать и об этом вопросе.  Красиво выглядит, импозантно на встрече с Президентом. Мантурову можно пойти на пожертвование  при зарплате за год 444 миллиона рублей,  направьте эти немыслимые средства в пользу, для служения Отечеству. Ему не стыдно? Да нет же! Можно в командировке &quot;трудяге&quot; снимать номер за 1.5 млн рублей в сутки. Уворованные деньги генералов пустить на  образование, Подумайте над этим, с учетом убогой реальности, которая окружает повседневно общество . Судя по всему  Президенту эта обстановка  не известна...
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