WSJ узнала, что Трамп упразднит Минобразования

СС

Стас Спасенов

Нам бы пойти по этому примеру. У нас оно также не нужно. Бюрократия страшная у преподавателей вузов нет времени работать со студентами. Только пиши отчеты. Бюрократия в высшей степени. Ученые РАН в необыкновенном положении, как ведущим сотрудникам прожить и трудится с огромным рвением. Не надо подачек типа бонусов установите сетку нормальной зарплаты, но не 35 тыс. при такой дорогой системе питания, оплаты за жилье. Зачем Вы держите в проголодь ученый мир, в чем они виновны. Не нужно, закройте совсем. Нужна реформа. Доктор, профессор - зарплата была 23 тыс. , повысили, отобрали пощь доктору- 7 тыс , кандидату - 5 тыс., ЗП стала за 25 лет - 39. тыс. дали за возраст кому 80 лет - 5 тыс. Где тот министр, который должен думать и об этом вопросе. Красиво выглядит, импозантно на встрече с Президентом. Мантурову можно пойти на пожертвование при зарплате за год 444 миллиона рублей, направьте эти немыслимые средства в пользу, для служения Отечеству. Ему не стыдно? Да нет же! Можно в командировке "трудяге" снимать номер за 1.5 млн рублей в сутки. Уворованные деньги генералов пустить на образование, Подумайте над этим, с учетом убогой реальности, которая окружает повседневно общество . Судя по всему Президенту эта обстановка не известна...