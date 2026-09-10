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Царьград

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Пресс-служба КХЛ сообщила о переизбрании Геннадия Тимченко

Пресс-служба КХЛ сообщила о переизбрании Геннадия Тимченко

Геннадий Тимченко вновь избран председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги. Он удерживает эту позицию с 2012 года, заменив Вячеслава Фетисова.

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