Глава МИД Финляндии Хаависто: Хельсинки может рассмотреть возможность подачи заявки в НАТО без Швеции

Хельсинки может рассмотреть возможность подачи заявки в Североатлантический альянс без Стокгольма. Соответствующий вариант развития событий, как передает РИА Новости, допустил Пекка Хаависто, руководитель министерства иностранных дел Финляндии.
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