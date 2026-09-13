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Актер из "Улиц разбитых фонарей" умер после падения со сцены

Актер из "Улиц разбитых фонарей" умер после падения со сцены

Ему было 70 лет Заслуженный артист России Геннадий Спириденков скончался в возрасте 70 лет, сообщили в пресс-службе театра "Комедианты".

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