«Основная сложность — заболоченность местности»: недостроенный аэропорт Омск-Федоровка осмотрели специалисты «Аэропроекта».
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«Основная сложность — заболоченность местности»: недостроенный аэропорт Омск-Федоровка осмотрели специалисты «Аэропроекта».