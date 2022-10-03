Позитив для оптимистов

3 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • мир
    давно пора вывести из строя , чего ждем то ?Илон Маск специал...
  • Владимир Соловьев
    На кремлёвцах, потомках Авраама, это никак не скажется!Добычу нефти сокр...
  • егор егоров
    Теперь, чтобы голубым пони не было обидно, вместо Адама и Евы будут предок один и предок два. От одного голубоглазые,...Каждый голубоглаз...

Запад столкнулся с антропологической катастрофой

Запад столкнулся с антропологической катастрофой

© AFP 2022 / Pool/Kay Nietfeld Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время встречи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх