«Пиноккио по-армянски?»: Пашинян снова не удержался и наговорил сказок про Россию и ее обязательства перед Ереваном

Армения собирается реформировать свою непобедимую армию, заявил недавно премьер-министр гордой, но маленькой страны, которая лишилась территорий и по этому поводу с какого-то перепуга (а явно с перепуга) обиделась на Россию.
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