Школьная форма за госсчет: россиянам напомнили о поддержке многодетных

МОСКВА, 10 июля, ФедералПресс. Многодетные семьи могут рассчитывать на региональные выплаты для приобретения школьной и спортивной формы – такая рекомендация содержится в указе о мерах социальной поддержки, напомнил в беседе с RT кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
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