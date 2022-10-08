Общественная служба новостей

1 301 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Денис К
    Кошмал,ещë не понятно что пора кричать кошмар, бегите тараканы, бегите куда глаза гледят, реально вы безмозглыеАнна Кошмал из «С...
  • Катя Иванова
    Какого хрена эта грязная Англия все никак не успокоится. Сатанисты.Великобритания на...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Покинувшие страну после объявления частичной мобилизации россияне проявили трусость, но Россия должна простить их и ж...Депутат Гусев выс...

Учёные выяснили, когда крупные американские города будут затоплены

Учёные выяснили, когда крупные американские города будут затоплены

Большинство мегаполисов США, расположенных на побережьях будут затоплены к 2100 году. Этот прогноз был получен американскими учеными при помощи математической модели, в котором была учтена скорость повышения уровня воды в океане и таяние ледников.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх