Приговор виновнице смертельной аварии на улице Свободы оставлен без изменений

Московский городской суд оставил без изменения приговор Тушинского районного суда города Москвы от 5 июля 2023 года в отношении Натальи Украинской, которую приговорили к тюремному сроку смертельную аварию на улице Свободы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии