МИД России пригрозил ответственностью за протесты у стен дипмиссий

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Организаторы протестов у стен дипмиссий РФ понесут полную административную и уголовную ответственность за попытки сорвать выборы, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.
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