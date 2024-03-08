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МИД России пригрозил ответственностью за протесты у стен дипмиссий

МИД России пригрозил ответственностью за протесты у стен дипмиссий

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Организаторы протестов у стен дипмиссий РФ понесут полную административную и уголовную ответственность за попытки сорвать выборы, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

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