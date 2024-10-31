Самая страшная в году: чем так опасна Велесова ночь 31 октября

Наши предки были уверены в том, что Велесова ночь — самая мистическая в году. Считалось, что с вечера 31 октября до утра 1 ноября на улицу лучше не выходить, так как завеса между мирами живых и мертвых стирается, и злые духи могут беспрепятственно бродить по земной территории.