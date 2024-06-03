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Пугачева опубликовала новое фото с Галкиным*

Пугачева опубликовала новое фото с Галкиным*

Несмотря на то что брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иностранным агентом на территории РФ) является одним из самых крепких в шоу-бизнесе, в сети то и дело появляются слухи о том, что пара на грани развода .

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