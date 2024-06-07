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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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В Москве начался летний сезон программы «ГТО в парках»

В Москве начался летний сезон программы «ГТО в парках»

«Лето в Москве»: в парках столицы можно подготовиться к сдаче нормативов ГТО Для улучшения здоровья, увеличения выносливости и подготовки к выполнению нормативов предлагается бесплатная программа “ГТО в парках” для жителей Москвы, предпочитающих тренироваться на свежем воздухе.

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