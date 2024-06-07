В Москве начался летний сезон программы «ГТО в парках»

«Лето в Москве»: в парках столицы можно подготовиться к сдаче нормативов ГТО Для улучшения здоровья, увеличения выносливости и подготовки к выполнению нормативов предлагается бесплатная программа “ГТО в парках” для жителей Москвы, предпочитающих тренироваться на свежем воздухе.