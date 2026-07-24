Айк Бабуханян: Армении нужен референдум и чёткое «Да» союзу с Россией!

Разворот Никола Пашиняна в сторону Запада уже привел к тому, что в Армении начались протесты работников закрываемых предприятий и фермеров, недовольных тем, что больше не могут, как раньше, реализовывать свою продукцию на российском рынке.
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