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«Сакраменто» подписал Деонте Бертона

«Сакраменто» заключил негарантированный контракт с форвардом Деонте Бертоном (29 лет, 196 см). Бертон получил приглашение в тренировочный лагерь «Кингз».

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