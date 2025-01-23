Samsung представил новую флагманскую серию смартфонов

Производитель электроники Samsung провел первую в 2025 году презентацию Galaxy Unpacked. На ней представили сразу три новых продукта — флагманскую серию смартфонов Galaxy S25, второе поколение умного кольца Galaxy Ring и шлем смешанной реальности Galaxy AR.
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