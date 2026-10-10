A '70s NBC Medical Drama Had A Saturday Morning Cartoon Spin-Off With Animal Sidekicks

The blueprint for the genre of medical dramas can be traced back to this influential series. It made such an impact that it inspired a cartoon version for kids.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Goldbergs Renewed...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым