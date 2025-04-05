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Царьград

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Воронежская область: более 10 украинских дронов сбиты и подавлены ночью

Воронежская область: более 10 украинских дронов сбиты и подавлены ночью

В небе над Воронежской областью за ночь ликвидировано более десяти беспилотников ВСУ. Губернатор Александр Гусев сообщил, что жертв и разрушений нет.

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