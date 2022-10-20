В Москву! В Москву!.. Миграция россиян внутри страны обнуляет регионы

Виктория Павлова Например, в Республике Алтай с 2017 по 2021 гг включительно осело только 200 человек, в Калужской области, которая до прошлой весны славилась обилием заводов зарубежных компаний, - 306, в близкой к Москве Ярославской области – 769.
Виктория Павлова Например, в Республике Алтай с 2017 по 2021 гг включительно осело только 200 человек, в Калужской области, которая до прошлой весны славилась обилием заводов зарубежных компаний, - 306, в близкой к Москве Ярославской области – 769.
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