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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олисе о 4-м месте сборной Франции на ЧМ-2026: «То, что мы не смогли вернуть трофей, – огромное разочарование. Не так мы представляли завершение турнира»

Вингер сборной Франции  Майкл Олисе подвел итоги чемпионата мира-2026. Французская команда дошла до полуфинала турнира, где уступила сборной Испании со счетом 0:2.

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