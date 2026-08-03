Дрон на пляже, 6 погибших, 40 раненых: ВСУ атаковали Геленджик

В селе Архипо-Осиповка, расположенном на берегу Черного моря и входящего в состав Геленджика, произошло падение обломков украинских беспилотников, в результате чего, по последним данным, погибли шесть человек и около 40 пострадали.
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