АКБ BYD Blade нового поколения выпускается раньше срока: уже 27 июня

Генеральный директор Geely Automobile Group Ган Цзяюэ сообщил, что новое поколение литий-железо-фосфатного аккумулятора Blade, разработанное и произведенное FinDreams, подразделением компании Geely, будет выпущено на следующей неделе, 27 июня.
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