Небензя: РФ накажет всех организаторов и исполнителей теракта против Белгорода

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя сообщил во время заседания СБ ООН, что все причастные к осуществлению нападения на Белгород и его мирных жителей понесут наказание за свои действия.
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