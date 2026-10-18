Певец и композитор Сосо Павлиашвили в молодости мог стать профессиональным скрипачом, однако не смог, поскольку его забрали в армию.
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