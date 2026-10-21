Animals Что? Неужто баба Нина накаркала? Почему сейчас? Мурка не готова. Что делать-то?.
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Замечательно все написано! С удовольствием прочитал.
Умница Мурка, спасла хозяина!!!!Мои этого не сделают,им только жрать подавай. Правильно сказано в предыдущем комментарии.Мне самой, как и этом деду, уже 82 года. И их сейчас у меня их двое: котик и кошечка. Но я их всё равно люблю!!!Он (котик) очень переживал, когда меня в больницу забирали, так смотрел.Но у меня нет такой Маши и я совсем одна. Спасибо моим друзьям-соседям за моих котов, когда меня взяли в больницу, кормили и убирали за ними.Но это мне так неловко, что просить приходилось. А тут Маша сама приходила и всё же переселилась деду и правильно.
к сожалению, практически всегда кошки не реагируют. Им только еда и вода нужны и всё равно для них кто кормить будет. Случаи появления в жизни умных кошек или котов - в принципе ноннсес
хорошее школьное сочинение