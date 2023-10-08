«Известия»: После обстрела Израилем обстановка в Ливане спокойная

Израиль и Ливан несколько раз ударили по территории каждого из государства. Тем не менее, расценивать этот инцидент как масштабную войну не представляется возможным, поскольку для этих стран данная ситуация является стандартной.
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