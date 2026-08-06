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Царьград

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Марочко заявил о кадровом голоде в ВСУ на харьковском направлении

Марочко заявил о кадровом голоде в ВСУ на харьковском направлении

Военный аналитик Андрей Марочко сообщил о нехватке кадров в ВСУ на харьковском направлении. Он подчеркнул, что в июле российские войска в Харьковской области освободили 12 поселений, особенно успешно наступая в районе Волчанска.

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