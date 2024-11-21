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Журналист Карлсон: решение Байдена об ударах по РФ грозит гибелью США

Журналист Карлсон: решение Байдена об ударах по РФ грозит гибелью США

Решение главы Белого дома Джо Байдена разрешить Киеву удары дальнобойными ракетам ATACMS вглубь РФ может обернуться гибелью самих граждан США, заявил американский журналист Такер Карлсон.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
&quot; Президент - &quot;хромая утка&quot; только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми», - написал он в соцсети Х*.&quot;...  Россия - самая опасная страна в мире...  Вы слышите этого распиаренного у нас журналюги ?!   Жаль, если Россия и ему и его &quot; несчастной стране&quot; даст выжить...
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3 час.
Ратник Ратник
И не мечтай. НИЗЗЗЯЯ. А то все наши главные слуги народа без честно укра (пардоН) заработанного и там на сохранение отложенного останутся... Так что погрозят пальчиком и объявят строгое ай-я-яй
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3 час.
лл
лина любимцева
Карлсон НЕ ПРАВ!! .... САМАЯ ОПАСНАЯ СТРАНА В МИРЕ ВОВСЕ НЕ РОССИЯ, А США!!
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