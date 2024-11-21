Решение главы Белого дома Джо Байдена разрешить Киеву удары дальнобойными ракетам ATACMS вглубь РФ может обернуться гибелью самих граждан США, заявил американский журналист Такер Карлсон.
Журналист Карлсон: решение Байдена об ударах по РФ грозит гибелью США
Комментарии
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Анфиса Иванова
" Президент - "хромая утка" только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми», - написал он в соцсети Х*."... Россия - самая опасная страна в мире... Вы слышите этого распиаренного у нас журналюги ?! Жаль, если Россия и ему и его " несчастной стране" даст выжить...
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3 час.
Ратник Ратник
И не мечтай. НИЗЗЗЯЯ. А то все наши главные слуги народа без честно укра (пардоН) заработанного и там на сохранение отложенного останутся... Так что погрозят пальчиком и объявят строгое ай-я-яй
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3 час.
лл
лина любимцева
Карлсон НЕ ПРАВ!! .... САМАЯ ОПАСНАЯ СТРАНА В МИРЕ ВОВСЕ НЕ РОССИЯ, А США!!
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1 час.
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