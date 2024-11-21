Журналист Карлсон: решение Байдена об ударах по РФ грозит гибелью США

Анфиса Иванова

" Президент - "хромая утка" только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми», - написал он в соцсети Х*."... Россия - самая опасная страна в мире... Вы слышите этого распиаренного у нас журналюги ?! Жаль, если Россия и ему и его " несчастной стране" даст выжить...