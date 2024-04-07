Рассекречен документ об уничтожении 44 немецких танков за два дня в Крыму в ВОВ

Минобороны России запустило новый мультимедийный историко-познавательный проект «Победное дыхание крымской весны 44-го», в котором опубликованы документы времен Великой Отечественной войны об освобождении Крыма от фашистских захватчиков.
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