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Скотт Фостер – об удалении Барнса: «Он поставил под сомнение честность судейской бригады»

Скотт Фостер – об удалении Барнса: «Он поставил под сомнение честность судейской бригады»

Форвард «Торонто» Скотти Барнс был удален с площадки в решающий момент матча с «Денвером» (114:118). За 28,3 секунды до завершения четвертой четверти при «+1» в пользу «Наггетс» было зафиксировано нарушение у центрового канадцев Якоба Пелтля.

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